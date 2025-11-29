Mardin'de Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi
Mardin'in Artuklu ilçesinde öğrenciler Siberay Projesi kapsamında siber güvenlik konularında bilgilendirildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya güvenliği ve internet kullanımı üzerine bilgileri paylaştı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde öğrenciler Siberay Projesi kapsamında bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine Siberay Projesi kapsamında bilgi verildi.
Ekipler, sosyal medya güvenliği, siber güvenlik, sosyal medyanın hayata etkisi, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, nitelikli dolandırıcılık ve siber zorbalık konularında öğrencilere bilgilendirme yaparak, broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel