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Mardin'de Lastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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MARDİN’in Yeşilli ilçesinde 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan lastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan lastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi yakınlarındaki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesise ait açık alandaki lastikler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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