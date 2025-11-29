Haberler

Mardin'de Kuyumcu Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu esnafı arasında çıkan kavgada Ulaş Delener hayatını kaybetti. Olayda yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı, 17 kişiden 13'ü tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, 2 kuyumcu esnafı arasında çıkıp büyüyen ve Ulaş Delener'in (45) hayatını kaybettiği tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Olay, 27 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kuyumcu esnafı arasında, iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Ulaş Delener, Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ulaş Delener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Delener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, ilçe merkezinde toprağa verildi. Durumu ağır olan Şirin D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

