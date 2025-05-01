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Mardin'de Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültüsü Bekleniyor

Mardin'de Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültüsü Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültüsünün etkili olacağını bildirdi. Sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Mardin'de gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Mardin ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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