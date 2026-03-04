Mardin'deki ölü sayısı 4'te yükseldi; Kadir Can da kurtarılamadı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 7 Şubat'ta 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Kadir Can Süer (24) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobildeki Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukcu (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan (22) ve Kadir Can Süer ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

B.Ç., taburcu edilirken, Muhammed Heja Solhan, sevk edildiği Diyarbakır'daki özel bir hastanede 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Kadir Can Süer de bugün yaşamını yitirdi. Süer'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kadir Can'ın da hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

GEZMEYE GELMİŞLERDİ

Kazada ölen Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun kız arkadaşları B.Ç. ile beraber İstanbul'dan Mardin'i gezmeye geldikleri, Mardinli Muhammed Heja ile Kadir Can'ın kadınlara eşlik ettikleri ve Dara Antik Kenti dönüşü kazanın yaşandığı belirtildi. Diğer yandan TIR şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı