Mardin'de kayıp 2 çocuk aranıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E. için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Aileleri, çocuklarından saat 16.30'dan itibaren haber alamadıklarını bildirdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 2 erkek çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Kırsal Meşeli Mahallesi'nde 9 yaşındaki D.E. ve 7 yaşındaki A.E'den saat 16.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çocukların bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışma sırasında, aynı mahallede küçük bir gölet kenarında ayak izlerine rastlandı.

Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi.

Ekipler, göletteki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
