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Mardin'de Kasımiye Medresesi'ne Bağlayacak Modern Yol Çalışmalarına Başlandı

Mardin'de Kasımiye Medresesi'ne Bağlayacak Modern Yol Çalışmalarına Başlandı
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesi Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesi arasında modern yol yapımına başladı. Projenin tamamlanmasıyla trafik rahatlayacak ve bölge estetik bir görünüme kavuşacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesini birbirine bağlayacak yolda çalışma başlatıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilen proje ile Artuklu ilçesinde yer alan Ravza Caddesi ile tarihi Kasımiye Medresesi arasında 1200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde modern yol yapımına başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla kazı çalışmalarına başlanan projenin tamamlanması ile ilçedeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Modern ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeye estetik bir değer katmak amacıyla titizlikle yürütülen projede turistler ve Mardinliler, tarihi yapıya daha rahat ve kolay şekilde ulaşabilecek.

Yapılacak yol kentin tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlandı.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
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