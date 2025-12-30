Mardin'de eğitime kar engeli
Mardin'de beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek. Engel durumu olan kamu görevlileri ve kreş çağındaki çocukları olan kadın personel idari izinli sayılacak.
Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel