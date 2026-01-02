Mardin'de damdan düşüp kolu kırılan kişi, paletli araçla hastaneye ulaştırıldı

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde evinin damında kar temizlerken düşerek kolu kırılan Fatih İldeniz, AFAD ekiplerince paletli kar aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bazı kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Koyunlu Mahallesi Yapraklı Mezrası'nda evinin damını temizlediği sırada kayıp düşen ve kolu kırılan Fatih İldeniz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. GAMER Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarını takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri paletli kar aracıyla İldeniz'e ulaşıp Yeşilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İldeniz, hastanede tedaviye alındı.