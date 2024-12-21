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Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 6'ncı katından düşen 44 yaşındaki işçi Bilal Gümüş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mardin'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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