Mardin'de İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Yeni Proje Başlatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele kapsamında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı önemli bir girişim başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Mardin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı (SECAP) ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) çalışmalarına start verildi.

"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile Kadim Şehrimiz Mardin'i Yarınlara Hep Birlikte Taşıyoruz" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, Mardin'in enerji tüketimi ve sera gazı envanteri çıkarılacak, ardından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek.

25 Eylül'de başlatılan süreç 270 gün sürecek. İklim Kanunu kapsamında kurulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu, planın hazırlanması, uygulanması ve takibinde etkin rol oynayacak.

