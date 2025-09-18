Mardin'de İçme Suyu Projesi Nedeniyle Trafik Kapatmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi, MARSU Genel Müdürlüğünce yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında ana hat döşeme çalışmaları nedeniyle bazı güzergahların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, MARSU Genel Müdürlüğü tarafından Artuklu ilçesinde içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında, şehir içi ana şebeke hatları ile Koyunlu Ana İsale Hattı döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak farklı lokasyonlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 13 Mart Mahallesi Dekorkent bölgesinde 19 Eylül'de planlanan döşeme çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kademeli olarak trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalar 19 Eylül'de Yonca Sokak'tan başlatılacak. Program doğrultusunda, Emniyet Caddesi, 2012 Sokak, Karanfil Sokak, Burç Sokak, 18. Sokak, Meşe Sokak ve 13. Sokak trafiğe kapatılacak ve trafik akışı kademeli olarak sağlanacak."

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yönlendirme levhaları ve işaretlerini dikkatle takip etmeleri istendi.