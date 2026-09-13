Mardin’de hurdalık yangını: 20 TIR çekicisi ile otomobil yandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, büyük araçların bulunduğu hurdalıkta çıkan yangında yaklaşık 20 TIR çekicisi ile 1 otomobil yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Nusaybin yolu üzerinde bulunan büyük araç hurdalığında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hurda TIR çekicilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 TIR çekicisi ile 1 otomobil yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı