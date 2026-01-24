Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
