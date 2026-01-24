Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel