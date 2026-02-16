Kimlik kartı ile hırsızlık girişiminde 3 tutuklama

MARDİN'in Artuklu ilçesinde girdikleri binada bir dairenin kapısını kimlik kartı ile açmaya çalışan 4 kadından 3'ü yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 10 Şubat'ta Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre; yabancı uyruklu 4 kadın, binaya girerek 3'üncü kattaki bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca kadınlar, yabancı uyruklu vatandaşlara verilen kimlik kartı ile kapıyı açmaya çalıştı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadınların zile bastıktan sonra bir süre bekledikleri, içeriden ses gelmeyince kimlik kartı ile kapıyı zorladıkları görüldü.

'SON ZAMANLARDA ÇOK OLDU'

Apartman görevlisi Davut Çağan, "Bu hırsızlık olayları son zamanlarda çok oldu. Biz onların kaydını polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Markete gidip gelinceye kadar binaya giriyorlar. Apartman sakinlerini takip edip, kapı kapanmadan onlar da içeri giriyor. Bu sabah kasaba gittim. Dönünceye kadar yine bir kadın binaya girmişti. Apartman sakini beni aradı. Ben hemen geldim. Kapıda onu gördüm. Dışarı attım. Fotoğrafını da çekip, polislere attım. Dünkü olayda da zaten güvenlik kamerası kaydı var. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadınların aynı binadaki başka dairelerde de hırsızlık yaptıklarını belirledi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.