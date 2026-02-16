Haberler

Kimlik kartı ile hırsızlık girişiminde 3 tutuklama

Kimlik kartı ile hırsızlık girişiminde 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kimlik kartı ile bir dairenin kapısını açmaya çalışan 4 kadın, güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalandı. 3 kadın tutuklandı, birinin aranmasına devam ediliyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde girdikleri binada bir dairenin kapısını kimlik kartı ile açmaya çalışan 4 kadından 3'ü yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 10 Şubat'ta Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre; yabancı uyruklu 4 kadın, binaya girerek 3'üncü kattaki bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca kadınlar, yabancı uyruklu vatandaşlara verilen kimlik kartı ile kapıyı açmaya çalıştı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadınların zile bastıktan sonra bir süre bekledikleri, içeriden ses gelmeyince kimlik kartı ile kapıyı zorladıkları görüldü.

'SON ZAMANLARDA ÇOK OLDU'

Apartman görevlisi Davut Çağan, "Bu hırsızlık olayları son zamanlarda çok oldu. Biz onların kaydını polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Markete gidip gelinceye kadar binaya giriyorlar. Apartman sakinlerini takip edip, kapı kapanmadan onlar da içeri giriyor. Bu sabah kasaba gittim. Dönünceye kadar yine bir kadın binaya girmişti. Apartman sakini beni aradı. Ben hemen geldim. Kapıda onu gördüm. Dışarı attım. Fotoğrafını da çekip, polislere attım. Dünkü olayda da zaten güvenlik kamerası kaydı var. İnşallah bir daha olmaz" dedi.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Görüntüleri inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadınların aynı binadaki başka dairelerde de hırsızlık yaptıklarını belirledi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

Tam 17 kişi! Gözaltındaki sapkınlar için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba

Amedspor'u liderlikten eden teknik direktörün zil sesi bomba
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Annesinin cesedini yıllarca bodrumda saklayıp emekli maaşını yedi

Annesini mumyalayıp yıllarca bodrumda sakladı
Beşiktaş formasına tekme atan Kartal Kayra, taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş formasına tekme atan yıldız isim suskunluğunu bozdu
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba

Amedspor'u liderlikten eden teknik direktörün zil sesi bomba
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Bakan Akın Gürlek'ten sürpriz ziyaret
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı

Yaptığı paylaşım başını yaktı! Savcılığı harekete geçiren mesaj