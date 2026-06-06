Haberler

Mardin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında üniversiteli gençler Başdeğirmen Şelalesi'nde temizlik yaparak 25 torba çöp topladı ve ziyaretçilere çevre bilinci aşıladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Başdeğirmen Şelalesi'nde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü öğrencisi ve Sıfır Atık ile Kazananlar Topluluğu Başkanı İbrahim Halil Emol öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli gençler, Başdeğirmen Şelalesi'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen topluluk üyeleri, hem çevre temizliği yaptı hem de piknikçileri atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdi.

Öğrenciler, şelale çevresinden yaklaşık 25 torba çöp topladı.

Emol, şelaleye sadece bir gezi için değil doğaya sahip çıkmak için geldiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Bir devir sona erdi! İşte sözleri
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları