Mardin'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında üniversiteli gençler Başdeğirmen Şelalesi'nde temizlik yaparak 25 torba çöp topladı ve ziyaretçilere çevre bilinci aşıladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Başdeğirmen Şelalesi'nde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü öğrencisi ve Sıfır Atık ile Kazananlar Topluluğu Başkanı İbrahim Halil Emol öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli gençler, Başdeğirmen Şelalesi'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.
Bölgeye gelen ziyaretçilerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen topluluk üyeleri, hem çevre temizliği yaptı hem de piknikçileri atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdi.
Öğrenciler, şelale çevresinden yaklaşık 25 torba çöp topladı.
Emol, şelaleye sadece bir gezi için değil doğaya sahip çıkmak için geldiklerini belirtti.