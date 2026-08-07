Savur'da otomobil-beton mikseri çarpıştı: 1 ağır yaralı
Mardin'din Savur ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mardin'din Savur ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaplan Mahallesi'nde Y.P'nin kullandığı 54 FJ 913 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 AAZ 703 plakalı beton mikseri çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA