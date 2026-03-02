Haberler

Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi.

Mardin'de gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1875 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 28 Şubat'ta 10.00-22.00 saatleri arasında il merkezi ve ilçelerde 57 ekip ve 167 personelin katılımıyla genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Mardin Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Denetimler kapsamında, 48 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 36 metruk bina ile 29 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamada, 1875 kişi sorgulandı, 665 araç ve sürücüsü denetlendi, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Paylaşımda, "Medeniyetler şehri Mardin'de, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır