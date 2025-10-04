Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Cinayet Davası: Tahliyeler Süreklilik Kazandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Şakir Aslan (65) ile Aslan Aslan'ın (50) uzun namlulu silahlarla öldürülmesine ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşmasında, tutuklu 9 sanıktan 2'si daha tahliye edildi.

Olay, 25 Temmuz 2024'te Kızıltepe ilçesi kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı husumete dönüştü. Ailelerden biri, diğer ailenin bireylerine anlaşmazlığın yaşandığı bahçede pusu kurup, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Yaklaşık 1 saat süren saldırıda Hacı Şakir Aslan ve Aslan Aslan yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı. Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 22 Nisan'daki ilk duruşmasında tutuklu 18 şüpheliden 9'u tahliye edildi. Jandarma ekiplerinin duruşma sonrası düzenlediği operasyonda firari 2 kişiyi yakalamasıyla tutuklu sayısı 11'e çıktı. Davanın 9 Temmuz'da görülen ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan B.A. ile M.A.'nın tahliyelerine, diğer 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın 3'üncü duruşmasında H.A., M.A., A.A., Ş.A., A.A., A.A., B.A., S.A. ve M.A., tutuklu oldukları cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar, jandarma karakolundaki ifadelerini tekrar ettiklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, A.A. ile B.A.'nın tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ocak'a erteledi.

'MAĞDUR AİLE ADALET BEKLİYOR'

Duruşma sonrası konuşan müştekilerin avukatı Ümit Aslan, "Dosyada bulunan 20 kişiden 13'ü, hiçbir hukukçunun, kamu vicdanının kabul etmeyeceği şekilde tahliye edildi. İlk duruşmada 18 sanıktan 9'u tahliye edildi. Tahliyeler arasında 6 ay boyunca firar gezen şahıslar vardı. Tahliye edilenler arasında üzerlerinde atış artığı dediğimiz svap izi vardı. Tanık beyanları tamamlanmadan, müştekilerin yarısı dinlenmeden tahliye kararları verildi. İkinci duruşmada 2 tahliye ve bugün görülen 3'üncü duruşmada da 2 tahliye gerçekleşti. Mahkeme başkanı raporlu olduğu için en son yapılan tahliyeler, geçici heyet tarafından gerçekleştirildi. Üzerlerinde atış artığı bulunan, yine jandarmanın tutanağıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan ve yakalandığı yerin yakınında Kalaşnikof marka tüfek bulunan şahıslar tahliye edildi. Dosyadaki en önemli delil konumunda bulunan jandarmanın beyanı alınmadan, anlayamayacağımız şekilde tahliye edildiler. Mağdur aile şu an adalet beklemektedir" dedi.