Mardin'de Altyapı Çalışması Yapılan Sokakta Otomobil Çukura Düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan bir çukura bir otomobil düştü. Sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MARDİN'in Artuklu ilçesinde altyapı çalışması yapılan sokaktan geçen otomobil, çukura düştü.
Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NC 6181 plakalı otomobil, 1931'inci Sokaktan geçtiği sırada altyapı için kazılan çukura düştü. İhbar üzerinde bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,