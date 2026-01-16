Haberler

Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı

Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle 800 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı. Fidanlar, çeşitli ortak kullanım alanlarına dikildi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 800 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde Zeytinli Mahallesinde 800 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Fidanlar, evlerin bahçeleri, okul, taziye evi ve cami avluları ile mezarlık alanları gibi ortak kullanım alanlarına dikildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi