Mardin'de 800 zeytin fidanı dağıtıldı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde 800 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde Zeytinli Mahallesinde 800 zeytin fidanı mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Fidanlar, evlerin bahçeleri, okul, taziye evi ve cami avluları ile mezarlık alanları gibi ortak kullanım alanlarına dikildi.