Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.