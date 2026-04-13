Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
Mardin Emniyet Müdürlüğü, yapılan çalışmalar sonucu 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir firari ve nitelikli dolandırıcılıktan hapis cezası olan bir hükümlü ile birlikte 73 aranan kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Nisan'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur