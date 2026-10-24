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Mardin'de 7'nci gün Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı konser verdi

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Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde konser verdi. Bando, askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz, Türk müziği ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirdi.

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz ve Türk müziğinden eserler seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı konseri gerçekleştirildi. Programda askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz, Türk müziği ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirildi. Bando, Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Mersin'e uzanan farklı yörelere ait eserleri de repertuvarına aldı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde ise Emine Çamurtaş eşliğinde Kumaş Boyama Atölyesi düzenlendi. Katılımcılara tekstil yüzeylerini renklendirme ve desen oluşturma teknikleri anlatıldı. Atölyede kumaş boyama uygulamaları yapıldı.

OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ SERGİSİ

Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda 'Osmanlı Mukaddes Emanetleri' sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesinin 509'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan sergide Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Surre kesesi, zemzem sürahisi ve Kabe anahtarı kesesi yer alıyor.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser, sergi, atölye, söyleşi ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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