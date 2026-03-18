Mardin'de farklı inançların temsilcileri iftar sofrasında buluştu

MARDİN'de Müslüman, Ezidi, Ermeni, Keldani ve Süryanilerin temsilcileri, 7 bin kişinin katıldığı iftar programında bir araya geldi.

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar Alanı'nda 'Kardeşlik İftar Programı' düzenlendi. Programa Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftüsü Enver Türkmen, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Murat Özberk, Ezidi kanaat önderi Binno Demir, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı, İl Müftüsü Türkmen dua etti.

'MARDİN, DÜNYANIN EN ÖZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR'

Programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in farklı inanç ve düşüncelerde insanların bir arada yaşadığı özel bir kent olduğunu belirterek, "Bugün Mardin'imizde, merkez Artuklu ilçemizde 7 bin Mardinli hemşerimizle, kardeşimizle birlikte iftar yaptık. Birliğimiz, beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla Ramazan ayını da bizler bir fırsat, bir önemli imkan olarak görüyoruz. Sizler de biliyorsunuz ki; Mardin yüzyıllardır farklı etnik yapıda, farklı inançta, farklı düşüncede insanların bir arada da yaşadığı yan yana esnaflık yaptığı, komşuluk yaptığı, yarenlik yaptığı dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Bugün de yaşadığımız toplumda kıymetli Mardinli hemşerilerimiz tarihlerinden aldığı bu mirası yaşatarak, yaşayarak, güçlendirerek inşallah gelecek nesillere daha da güçlü bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde. Tabii Ramazan ayı bunun için önemli bir fırsat. Bizler de Ramazan ayı boyunca iftar programlarında kıymetli hemşerilerimizle birlikte bir araya gelerek 10 ilçemizde bu kardeşlik sofralarımızı kurduk. Bugün son ilçemizde Artuklu ilçemizde kardeşlik soframızı hep birlikte kurduk ve iftar programına hep birlikte katıldık. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'mızı tebrik ediyorum" dedi.

'GÖRDÜĞÜMÜZ TABLO BİZLERİ MUTLU EDİYOR'

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise, "Tabii bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin, kıymetli Valimizin sofrasına konuk olduk. Artuklu ilçemize konuk olduk. Birlikte burada Ramazan'ın son günlerini yaşarken iftarımızı hep beraber açtık. Rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayının son günlerini hep beraber yaşıyoruz. Bugün burada gördüğümüz tablo, mozaik, farklı dillere, farklı dillere mensup kişilerin bir arada ve huzur içerisinde, güven içerisinde, aynı duayla, aynı dilek ve temenniyle buluşması bizleri mutlu ediyor. Ben buradan başta Mardinli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MARDİN'İN GÜZELLİĞİ BURADA YATIYOR'

Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen, "Mardin'in güzelliği burada yatıyor. Bir yanda Ramazan orucu, bir yanda Paskalya öncesi oruç aynı zamanda çakıştı. Bütün güzelliklerimizi, bütün ruhsal güzelliklerimizi beraberce yaşıyoruz Mardin'de. Gerçekten kardeşliğin ve güzel işlerin bir arada geldiği özellikle bu ruhsal günlerde, oruçlarda daha da belirgin hale gelmektedir. Onun için sayın valimizin Kaymakamımızın vermiş olduğu binlerce kişiye oruç yemeğini şahsım ve bütün Süryaniler adına tebrik ediyorum. Cuma günü de Ramazan Bayramı da kutlayacağız. Beraber yine Mardin'de bütün bayramların kutlandığı, bütün oruçların beraber aynı şekilde aynı ruhla tutulduğu bir ortamda Ramazan Bayramı'nı da kutlayacağız. Bu vesileyle bütün Müslüman aleminin orucunu kutluyorum" diye konuştu.

'RAMAZAN, BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ EN GÜZEL VESİLELERİNDEN BİRİSİDİR'

İl Müftüsü Enver Türkmen ise "Ramazan; birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin birlikte yaşama kültürü en güzel vesilelerinden birisidir. Bu vesileyle inşallah hem Mardin olarak hem ülke olarak hem de İslam dünyası olarak inşallah birlikte güzel daha nice bayramlara erişiriz, kavuşuruz. İnşallah bu Ramazan ve Ramazan Bayramı birliğimizin, İslam dünyasının kardeşliğinin ve bu acıların son bulmasına da vesile olsun diyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı