Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gül Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen 3 yaşındaki M.A, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
