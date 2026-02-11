Haberler

Mardin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde, apartmanın üçüncü katından düşen 3 yaşındaki M.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gül Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle zemine düşen 3 yaşındaki M.A, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
500

