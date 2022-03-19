Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Mardin'de 2 araç çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı (3)

ÖLEN ZELİHA'NIN YARIN DÜĞÜNÜ VARMIŞMardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi.

ÖLEN ZELİHA'NIN YARIN DÜĞÜNÜ VARMIŞ

Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

Midyat, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title