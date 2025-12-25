Haberler

Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Derneğince düzenlenen anma programı kapsamında dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindekiler, şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Turunç, gazetecilere, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak istediklerini belirtti.

Dernek olarak 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla her ay farklı bir ilde hatim programı düzenlediklerini belirten Turunç, "Bu ay Mardin'de, kahraman kardeşimiz Velid Bekdaş'ın huzurundayız. Bizim görevimiz, bu kahramanlık destanını unutturmamak ve şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanete her daim sahip çıkmaktır." dedi.

Programa, derneğin yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti

Baba vahşetinde korkunç detay! Çocuklarının ağızlarını kapatıp...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda