Mardin'de 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Velid Bekdaş, Mardin'in Midyat ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Derneğince düzenlenen anma programı kapsamında dernek başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindekiler, şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Turunç, gazetecilere, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak istediklerini belirtti.

Dernek olarak 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla her ay farklı bir ilde hatim programı düzenlediklerini belirten Turunç, "Bu ay Mardin'de, kahraman kardeşimiz Velid Bekdaş'ın huzurundayız. Bizim görevimiz, bu kahramanlık destanını unutturmamak ve şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanete her daim sahip çıkmaktır." dedi.

Programa, derneğin yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.