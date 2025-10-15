Mardin Artuklu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) 2025-2026 akademik yılı törenle açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'in binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Mardin ve Kudüs'ün tarihi ve kültürel yapısıyla aynı kardeşlik ruhunu taşıdığını kaydeden Akkoyun, "Ancak bu benzerliğin yanında Mardin'de kardeşlik, hoşgörü ve huzur iklimi hakimken maalesef ki Kudüs'te, Gazze'de zulmün, açlığın, salgın hastalığın ve hafıza soykırımının silah olarak kullanıldığı insanlık onuruyla bağdaşmayan zalim anlayış ve durum söz konusudur." dedi.

Filistin'de, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının yanında kültürel emperyalizmle ve hafıza soykırımıyla da karşı karşılaya kalındığını dile getiren Akkoyun, İsrail'in mekansal ve kültürel hafızayı da silerek, sistematik soykırımlarına devam ettiğini kaydetti.

Vali Akkoyun, "hafıza soykırımı"nın en çok üzerinde durulması gereken konuların başında geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail'in saldırılarının fiziki zulüm ve savaşın ötesinde, bir varoluş savaşı da veren Filistinli kardeşlerimizin tarihini, geleceğe dair ortak anlatılarını yok etme, gelecekte söz sahibi olma ihtimallerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun farkındayız. Bunların yanında dijital mecralarda ve küresel anlatılarda, uluslararası basında Filistin'in sesi olmaya çalışan içerikler bastırılıyor, sansürleniyor ve siliniyor. Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir medeniyetin evlatları olarak 'Daha adil bir dünyanın mümkün' olduğunun bilincindeyiz. Bu şuurla, tarihin hiçbir döneminde zulme karşı sessiz kalanlardan olmadık, olmayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dünyada sesi kısılmak istenen mazlumların sesi olduğunu vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"O, sadece Türkiye'nin değil Gazze'nin, Kudüs'ün, tüm mazlum coğrafyaların vicdanı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu cesur ve kararlı duruşu, sadece bir siyasi tavrın ötesinde, Filistin'in sesi olma ve bir vicdan çağrısıdır çünkü Filistin davasına sahip çıkmak, mazluma sahip çıkmak, insanlığa sahip çıkmaktır. İsrail zulmünün sona ermesini, Filistin'de kalıcı barışın ve huzurun bir an önce hakim olmasını hafıza ve kültür soykırımının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da üniversitelerinin kuruluşundan itibaren bulunduğu coğrafyanın binlerce yıllık medeniyet birikimini çağdaş bilgi üretimiyle bütünleştirme sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

Üniversitenin en özgün odak noktalarından birinin Kudüs ve Filistin çalışmaları olduğunu kaydeden Özcoşar, şunları aktardı:

"Kudüs ve Filistin araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde program yürüten, Türkiye'deki tek, dünyada ise üç üniversiteden biri olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşımaktayız. 7 Ekim 2023 sonrasında yaşanan gelişmeler, bu alandaki çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu tarih itibarıyla Filistin'de yaşanan soykırım süreci, Filistin'i küresel ölçekte emperyalizme ve siyonizme karşı özgürlük ve direnişin sembolü haline getirmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca politik düzlemde değil, aynı zamanda epistemolojik ve akademik düzlemde de derin etkiler yaratmıştır. Akademik dünyada gözlemlenen baskı, sansür ve tek taraflı bilgi üretim süreçleri, siyonist hegemonyanın ne denli derin bir yapısal boyut kazandığını ortaya koymuştur."

Özcoşar, yaklaşık 20 bin öğrenci ve 1200'ü aşkın akademik ve idari personeliyle üniversitenin bilgi üretimiyle birlikte ülke ve insanlığa hizmet etmeyi temel hedef olarak benimsediğini ve bu yolda kararlılıkla ve yorulmadan ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Direnişin Adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut" konulu ders verdi.

Filistin'i, "Gençlik, Hafıza ve Umut" ekseninde değerlendiren Kasapoğlu, gençliğin dinamizmi, hafızanın her zamanki varlığı ve umudun tazeliğiyle Filistin davasını yarınlara diri, iri ve hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Kampüslerde dünyanın farklı ülkelerinden, farklı din, dil ve ırklardan gençlerin şiddete ve soykırıma karşı varoluşunu gördüklerini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tablo, bize bilimin yalnızca bir teori olmadığını, bilimin aynı zamanda bir ahlaki davranış biçimi olduğunu ve aynı zamanda üniversitenin feraset, basiret ve dirayetle yoğrulmuş bir cesaret sembolü olması gerektiğini gösterdi. O yüzden bundan sonraki süreçte de akademik camia olarak ve bu yolda yürüyen gençler ve öğrenciler olarak her zamankinden daha çok üretime ihtiyacımız var. Hakikate dayalı bilgiyi daha çok ortaya koymaya, manipülasyonu ifşa etmeye ve bilimi tüm imkanlarını insanın yararına seferber etmeye, bunu daha güçlü şekilde ortaya koymaya ihtiyacımız var."

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, öğrenciler ve davetliler katıldı.