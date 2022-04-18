Maraşlı Ferdi Tayfur ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş'ta 1970'li yıllardaki gibi ceket, pantolon ve gömlek giyen Murat Erdem, saç stilini de her gün berbere gidip Ferdi Tayfur gibi yaptırıyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta 1970'li yıllardaki gibi ceket, pantolon ve gömlek giyen saç sitilini de Ferdi Tayfur gibi yaptıran baharatçı Murat Erdem, müşterilerin ilgi odağı haline geldi. Her gün iş yerine bu tarzıyla gelen Erdem, müşterileriyle de fotoğraf çektiriyor.

12 yaşından bu yana takım elbiseye merak salan 40 yaşındaki Murat Erdem, gençlik yıllarından sonra giyim tarzını 1970-1980'li yıllarından esinlenerek şekillendirdi. İspanyol paça pantolon, geniş yakalı gömlekleri seçen Erdem, her gün gardırobundaki 75 ceketinden birini giyiyor. Her gün berbere giden Erdem, saç sitilini de Ferdi Tayfur gibi yaptırıyor.

İş yerine gelen müşterilerin de kendisi ile fotoğraf çektirdiğini belirten Erdem, bundan mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren takım elbise giydiğini anlatan Erdem, "Belli bir süre sonra bunu daha değişik renklerde denemeye çalıştım. Görenlerin ilgisini çektikçe olumlu tepkiyi aldıkça, kendi kafamdan renkleri kendi tasarımıma uydurup giymeye başladım. Görenler eski Türk filmleri 70'ler ve 80'lerin modasını taşıdığımı düşünüyorlar. Bu da bana sevinç ve mutluluk veriyor. Bu ilgiyi gördükçe daha çıtayı yükseltmeyi düşünüyorum. Tabii her gün işe bu şekilde geliyorum. Sabahleyin kalkıp tıraşı oluyorum. Berbere uğrayıp saçlarımı yaptırıyorum. Ondan sonra işime geliyorum. Saç stili ile alakalı genellikle Ferdi Tayfur'un saçlarına benzetiyor görenler" dedi.

İş yerine gelenlerin mutlaka fotoğraf çektirip sosyal medyalarında paylaştığını belirten Erdem, şöyle devam etti: "Bu giyim ve kuşamla böyle, yaklaştıkları zaman ayrı bir mutlu oluyorum. Öncelikle giyim ayrı bir farklılık. Onun için giyeceğim elbiseyi ben taşıyabiliyorum. Olgunluk olarak 70'lerin 80'lerin insanları tekrardan geri gündeme getirmiş olarak. Ekoller olarak; Ferdi Tayfur vazgeçilmezim zaten. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses. Mesela sosyal medyada her gün onların giyim tarzına bakıyorum. Hangi ceket bana uygun, hangi pantolon uygun. Kendime örnek aldığım insan onlar benim." Şu an 75 ceketi olduğunu söyleyen Murat Erdem, "Artık gardropa sığmıyor. Hanım bulduğu yere atıveriyor. Ailem beni bu şekilde tanıdığı için sıkıntı çıkmıyor. Yani sonradan değişmedim. Evlendikten sonra bu şekilde hep gündemde olduğum için ailem için bir sıkıntı olmuyor. Evet, ilk kız istemeye gitmediğimizde benim hanım görmedi beni. İlk önce beni baldızım o gördü. ya demiş bu sanatçı bizim demiş başımıza talih kuşu kondu. Eşimle tanışma hikayem de böyle oldu" diye konuştu.