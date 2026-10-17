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Mao Ning, Japonya'nın nükleer emellerini Asya için ciddi tehdit olarak niteledi

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek dışında seçeneği olmadığını söyledi. Mao, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin üç nükleer ilkeye istisna sinyali veren sözlerini Asya için ciddi tehdit olarak niteledi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene uymak ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek dışında bir seçeneği olmadığını söyledi.

Haberlere göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu oturumunda, eski Dışişleri Bakanı Okada Katsuya'nın ABD'ye ait nükleer silah taşıyan gemilerin kriz durumunda Japon limanlarına girişine izin verilebileceği yönündeki sözlerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Takaiçi böylece Japonya'nın nükleer silahlara ilişkin üç ilkesine istisnalar getirilebileceğine işaret etmiş oldu.

Cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, "Bu sözler, Japon yetkililerin nükleer silah sahibi olma yönündeki artan emellerini bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi. Mevcut Japon yönetiminin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ettiğini belirten Mao, yönetimin nükleer kısıtlamaları kademeli olarak gevşetmeye, müttefikleriyle sözde "genişletilmiş caydırıcılık" düzenlemelerini güçlendirmeye, nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeyi terk etmeye, nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları ülkeye getirmeye ve hatta Japonya'ya nükleer silah konuşlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mao, "Bu tür adımlar, Asya'da ve dünyanın genelinde barış ve istikrar açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Mao, Japonya'nın uluslararası toplumun endişelerini dikkate alması, Japon militaristlerin geçmişte işlediği suçlarla ciddi biçimde yüzleşmesi, "yeniden silahlanma" ve nükleer silah edinme girişimlerinden vazgeçmesi ve bir kez daha uluslararası toplumun karşısında yer almaması gerektiğini vurguladı.

Mao, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro'nun Çin'in eleştirilerine yönelik sözlerine de yanıt verdi. Koizumi, nükleer silahlara ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip olmayan ülkelerin, her ikisine de sahip ülkeler tarafından eleştirildiğini söylemişti. Mao, 2. Dünya Savaşı'nda yenilen ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na nükleer silaha sahip olmayan bir ülke olarak taraf olan Japonya'nın, uluslararası hukuk uyarınca yalnızca savunma odaklı politikasını ihlal etmekten ve nükleer silah sahibi olmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Mao, "Japon siyasetçilerinin biraz tarih ve hukuk dersi almasının zamanı geldi de geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
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