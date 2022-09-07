FALEZLERDE MANZARA İZLERKEN 30 METREDEN DÜŞÜP, YARALANDI

Antalya'da Yasin Kayhan (30), manzara izlerken 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düştü. Kayalıklarda mahsur kalan Kayhan, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Yasin Kayhan, sabah erken saatlerde manzara izlemek için falezler üzerine geldi. Bir süre denizi izleyen Kayhan, dengesini kaybedince 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Kayhan'ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayhan'ın düştüğü yere ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Falezlerden çıkarmanın zor olduğu belirlenen Kayhan için deniz polisinden destek istendi. Ekipler tarafından kaşık sedyeye alınan Kayhan, kıyıya yaklaşan deniz polisi botuna bindirildi. Kaleiçi Yat Limanı'na botla çıkarılan Kayhan, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.