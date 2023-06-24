Manyas'ta Kurban Bayramı Trafik Denetimi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimi yapıldı. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Erol Solak ve Emniyet Amiri Ulvi Tarık Tokat ile ekipler, yol kontrolü gerçekleştirdi. Yol uygulamasında araçların fiziki durumları ve sürücüler denetlendi. Özellikle uzun yola çıkacak sürücülere yorgunluk, uykusuzluk ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunan Çelik, araçlardaki küçük yolculara boyama kitabı hediye etti. Çelik ve beraberindekiler vatandaşlara Kurban Bayramı'nın sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesini diledi, hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.