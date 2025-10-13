Haberler

Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Haber Videosu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormandan topladıkları mantarla yapılan yemekten zehirlenen pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eşi Zeynur Salman (54) ile ormandan topladıkları mantarla yaptıkları yemekten zehirlenip hayatını kaybeden, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman (62), son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da Kavacık Mahallesi'nde dün bir gün önce ormandan topladıkları mantarları pişirip yiyen, pide salonu işletmecisi Ertuğrul Salman ve eşi Zeynur Salman, saat 12.30 sıralarında fenalaştı.

YEDİĞİ MANTAR SONU OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ertuğrul Salman'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi, yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen Zeynur Salman ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Salman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Ertuğrul Salman için bugün Nazilli ilçesinde Gül Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salman'ın ailesi ve yakınları ile Nazilli Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Tekin ve Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk katıldı. Ertuğrul Salman'ın cenazesi, kırsal Arslanlı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.