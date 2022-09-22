Mansur Yavaş'ın "Siz de oturun" diyen vatandaşla diyaloğu muhtarlardan alkış aldı: Mahkemede ayakta ifade verilir

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da muhtarlarla bir araya geldi. Yavaş'ın "Oturun, oturarak konuşun ayakta durmayın" sözleri üzerine bir vatandaş, "Başkanım siz de ayaktaydınız yoruldunuz. Siz de oturun, sadece bizim oturmamız olmuyor" dedi. Bunun üzerine Mansur Yavaş ise vatandaşa "Mahkemeye çıktığınız zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum" sözleri muhtarlar tarafından alkış aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Yavaş'ın bir vatandaş ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞKANIM SİZ DE AYAKTAYDINIZ YORULDUNUZ"

Görüntülerde toplantıda söz isteyen bir kişiye Mansur Yavaş, "Oturun, oturarak konuşun ayakta durmayın" diye seslendi. Vatandaş ise "Başkanım siz de ayaktaydınız yoruldunuz. Siz de oturun bizim oturmamız olmuyor" sözleriyle cevap verdi.

"MAHKEMEDE HESAP VERİRKEN AYAKTA İFADE VERİLİR"

Diyaloğun devamında Mansur Yavaş ise vatandaşa "Mahkemeye çıktığınız zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum size" dedi. Yavaş'ın bu sözleri muhtarlar tarafından alkış topladı.