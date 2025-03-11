Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Suriye'de tarihi anlaşmaya Erdoğan'dan ilk yorum! Bir uyarısı var
Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak

Trump, komşuya resti çekti: Acil durum ilan edeceğim
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme

Vatandaş, taksicilerle artık hiç baş edemez
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildi! Sebebi çok konuşulur

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz." açıklamasının ardından İBB'den ilginç bir paylaşım geldi. "İBB tıkır tıkır işliyor" paylaşımını herkes Mansur Yavaş'a gönderme olarak yorumladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin tek Cumhurbaşkanı adayı olurken, seçim startını da verdi. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise çok konuşulacak bir çıkış geldi.

MANSUR YAVAŞ: DAHA GÜNÜ BELLİ OLMAYAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN...

İsim vermeden İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş, "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

"İBB TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR"

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "İBB tıkır tıkır çalışıyor." notunu düşerek bir paylaşım yaptı. Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını, Mansur Yavaş'a yanıt olarak yorumlandı.

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

DAHA ÖNCE DE AYNI PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Ancak Ongun'un, "İBB tıkır tıkır çalışıyor" paylaşımını daha önce de yaptığı ortaya çıktı. 9 Mart'ta da İmamoğlu'nun bir paylaşımını alıntılayan Ongun'un yine aynı notu düştüğü görüldü.

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Kaynak: Haberler.com / Güncel
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

tıkır tıkır birileri bişeyler götürüyor olmasın. Ben istanbul’a yeni bir hizmet görmüyorum 7 yıldır. filler tepişiyor ezilen çimenler oluyor.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok haklılar. IBB tambtakir kuru bakır. Tıkır tıkır işliyor. Ama kime acaba? Paris gecelerine mi? Yoksa kayak merkezlerine mi? Bodrum'un ikiknsularina mi? Evet tıkır tıkır gidiyor.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Biz İstanbul'da yaşayanlar görüyoruz tıkır tıkırı,metro merdivenleri caz festivali gibi,çoğu çalışmıyor.Ulaşım ve su fahiş.İBB ye ait parklar bakımsız

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Siz hepiniz iktidar için çalışıyorsunuz. Sizin gibi muhalef olduğu sürece akp ne Yaparsa yapsın isterse enflasyon %200 olsun hiç fark etmez seçim olsa yine kazanırlar. Bence chp kesinlikle iktidar olmak istemiyor. Bu kadar kötü bir yönetim karşısında ondan daha kötü bir muhalefet olmak her partinin harcı değildir. Yazıklar olsun size.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

tık tık eko yani

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA.s.:

Boş gezenin boş kalfası diye buna deniyor işte. Başkanın şimdiye kadar yaptıkları ortada. Seçime var çok zaman beyefendi İstanbul için ne yapabilirimi tüketti artık Türkiye için ne yapabilirimi tüketme derdine düştü. Çok çalışkan maşallah.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBud Spencer:

Ben baştan beri söyledim Mansur yavaş 2.ci Meral Akşener gibi tehlikelidir.. CHP daha bunu anlamadı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Kokten:

adanalılar çok müteşekkir ama İstanbullular niye hoşlanıyor ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Eko nun partiyi ele geçirme planı tıkır tıkır

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
ABD Başkanı Trump resti çekince, Türkiye'nin kapısına dayandılar

Trump'ın ortada bıraktığı lider Türkiye'nin kapısına dayandı
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.