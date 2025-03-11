Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin tek Cumhurbaşkanı adayı olurken, seçim startını da verdi. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise çok konuşulacak bir çıkış geldi.

MANSUR YAVAŞ: DAHA GÜNÜ BELLİ OLMAYAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN...

İsim vermeden İmamoğlu'na göndermede bulunan Yavaş, "Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

"İBB TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR"

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "İBB tıkır tıkır çalışıyor." notunu düşerek bir paylaşım yaptı. Murat Ongun'un söz konusu paylaşımını, Mansur Yavaş'a yanıt olarak yorumlandı.

DAHA ÖNCE DE AYNI PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Ancak Ongun'un, "İBB tıkır tıkır çalışıyor" paylaşımını daha önce de yaptığı ortaya çıktı. 9 Mart'ta da İmamoğlu'nun bir paylaşımını alıntılayan Ongun'un yine aynı notu düştüğü görüldü.