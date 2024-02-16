Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gıda Toplantıcıları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle Belediye Başkanı adayı Fethi Yaşar'la Gıda Toptancıları İstişare Toplantısı'na iştirak etti.

Yavaş, toplantıda yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca kimseyi ayırmadan çalıştıklarını belirterek, Ankara halkına hükmetmeye değil, hizmet etmeye geldiklerini anlattı.

Vatandaşın parasını israf etmeden harcamaya çalıştıklarını belirten Yavaş, "Zaman zaman böyle toplantılara geliyorum. Sohbet ederken 'Ben belediyeden şu ihaleyi aldım, şu işi yapıyorum' diyen iş adamlarıyla karşılaşıyorum ve çok memnun oluyorum. Çünkü biz açık ihale olduğu için kimseyle görüşmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara halkı takdir ederse inşallah bir beş yıl daha bu şekilde gidiyoruz ve bu şekilde davranarak da herkese örnek oluyoruz. Başınızda size hükmeden, 'Ben yaptım oldu' diyen, sizin her şeyinize karışan birisi olması yerine, tam tersini yaparak ortak akılla sizlerden aldığı parayı sizlerin istediği doğrultuda harcayan biri olması gerektiğini insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bizden sonra gelenler de sizlerin parasını alıp savurmasın, kafasına ne koyduysa yapmasın."