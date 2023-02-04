Mansur Yavaş, 14 bin ilköğretim öğrencisine kantin desteğini başlattı: Hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteğine başlanıldığını duyurdu. Yavaş, "Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, öğrencilere müjdeyi verdi. Mansur Yavaş, ilköğretime giden öğrencilere kantin desteğinin başladığını duyurdu. Proje kapsamında 14 bin çocuğa aylık 330 TL'lik kantin desteği verilecek.

"HİÇBİR ÇOCUK KARNI AÇ EĞİTİM ALMAYACAK, BİZ VARIZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız."

KANTİN DESTEĞİ NEDİR?

Ankara Kantin Desteği'nden ilerleyen süreçte 60 bin ailenin faydalanması amaç ediniyor. İlk aşamada pilot bölgedeki çocukların bu destekten yararlanması hedefleniyor. Başkent Kartlara yüklenecek olan yardım paralarının sadece çocukların kantin harcamaları için kullanılabilmesi de planlanıyor. Kantin desteği, Başkent Kart kullanıcılarının kartlarına yatırılacağından kartı olmayan ihtiyaç sahiplerinin öncelikle bu karta başvurmaları gerekiyor. Kart ön başvuruları, internet üzerinden yapılabiliyor. Başkent Kart ön başvurularınızı https://forms.ankara.bel.tr/baskentkartonbasvuru linki üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Kantin Desteği ön başvurularınız için https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/ linkini tıklayabiliyorsunuz.

KANTİN DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kantin desteğine Başkent kart sahibi olanlar yani muhtaçlık sınırının altında yaşayanlar, başvurabiliyorlar. Hane halkı kişi başı aylık net kazancı, güncel asgari ücretin 1/3'ü ve altında bir rakama tekabül edenlerin Başkent Kart ve kantin desteği alabilme hakları bulunuyor. Destekten öncelikle gerçek anlamda muhtaç ve yoksul olan 60 bin ailenin yararlandırılması amaçlanıyor.