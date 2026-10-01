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Manş Denizi'ni 23 Eylül'de 781 göçmen geçti, İngiltere-Fransa anlaşması sona erdi

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Manş Denizi'ni 23 Eylül'de 781 göçmen geçti, İngiltere-Fransa anlaşması sona erdi
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İngiltere, Manş Denizi'ndeki düzensiz göçe ilişkin Fransa ile yaptığı "bire bir" göçmen geri kabul anlaşmasını sonlandırdı. Pilot uygulamada küçük teknelerle gelenlerin bir kısmı Fransa'ya geri gönderiliyor, 23 Eylül'de 781 göçmenle bu yıl tek günde en yüksek sayıya ulaşıldı.

LONDRA, 1 Ekim (Xinhua) -- İngiltere, Manş Denizi üzerinden yaşanan düzensiz göçe ilişkin Fransa ile yaptığı "bire bir" esasına dayalı göçmen geri kabul anlaşmasını sonlandırdı.

İngiliz basınının İngiltere İçişleri Bakanlığına dayandırdığı çarşamba günkü habere göre, pilot uygulama kapsamında İngiltere, küçük teknelerle ülkeye ulaşan göçmenlerin bir kısmını Fransa'ya geri gönderirken, bunun karşılığında Fransa'dan İngiltere'ye gelme konusunda meşru bir gerekçesi olduğuna inanılan aynı sayıda kişiyi kabul ediyordu.

Küçük teknelerle İngiltere'ye ulaşan göçmenler konusu uzun süredir ülkenin gündeminde yer alıyor. 23 Eylül'de toplam 781 göçmen, küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmıştı. Bu, bu yıl tek bir günde ülkeye ulaşan en yüksek göçmen sayısı oldu.

Kaynak: Xinhua
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