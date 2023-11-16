Manisa Valisi Ünlü, Akhisar'da incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Akhisar'da inşaatı devam eden yeni hükümet konağı binasını inceledi, bir şehit ailesini ziyaret etti.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Akhisar'da inşaatı devam eden yeni hükümet konağı binasını inceledi, bir şehit ailesini ziyaret etti.

Akhisar programı kapsamında yeni hükümet konağına geçen Vali Ünlü, burada yetkililerden bilgi aldı.

Gelecek yıl tamamlanması planlanan yeni hükümet konağında kaymakamlık, nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, vergi dairesi gibi kurumların tek çatı altında toplanacağı belirtildi.

Vali Ünlü, daha sonra 1995 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Halil Sami Dinçer'in ailesine ziyarette bulundu.

Vali Ünlü'ye ziyaretleri sırasında Kaymakam Murat Kütük ve İlçe Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti.