Manisa Valiliği Deprem Sonrası Çalışmaları Koordinatörlükle Yönetiyor

Manisa Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmaların titizlikle takip edildiğini ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli adımların atıldığını açıkladı. Vali Vahdettin Özkan, can kaybı yaşanmadığını, ancak bazı yapıların zarar gördüğünü belirtti.

Açıklamada Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın depremin hemen ardından Kriz Merkezi'ne geçerek il genelindeki gelişmeleri anlık olarak takip ettiği, tüm ilçe kaymakamlarıyla doğrudan iletişim kurarak saha çalışmalarını koordine ettiği kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Özkan, yapılan ilk değerlendirmelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirterek, bazı ev ve metruk binalarda kısmi çatlak ve çökmelerin meydana geldiğini ifade etti.

Deprem sırasında kaçmak isterken bazı vatandaşlarımızın etkilendiğini ve hastanelere başvurduğunu aktaran Vali Özkan, "İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlarımızla sahadayız. Süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Vali Özkan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
