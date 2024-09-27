Vahdettin Özkan Manisa Valiliği'ne Atandı

MANİSA Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan, yeni görevine başlamak için geldiği valilik binası önünde törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Manisa Valiliği'ne atanan Vahdettin Özkan göreve başladı. Valilik binası önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılanan Vali Özkan'a çiçek takdim edildi. Tören mangasını selamlayan Özkan, vali yardımcıları, kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra makama geçti. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Özkan, vatandaşın hizmete ulaşması noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşların birlikte hareket edeceklerine, vatandaşın refahının yükseltilmesi noktasında projeleri yapacaklarına ve takibini sürdüreceklerini söyledi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN /MANİSA,