Vahdettin Özkan Manisa Valiliği'ne Atandı
Manisa Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan, valilik binası önünde düzenlenen törenle göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamayla göreve gelen Özkan, kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak vatandaşın refahını artırmayı hedeflediğini açıkladı.
MANİSA Valisi olarak atanan Vahdettin Özkan, yeni görevine başlamak için geldiği valilik binası önünde törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Manisa Valiliği'ne atanan Vahdettin Özkan göreve başladı. Valilik binası önünde düzenlenen törende, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılanan Vali Özkan'a çiçek takdim edildi. Tören mangasını selamlayan Özkan, vali yardımcıları, kurum müdürleriyle tanıştıktan sonra makama geçti. Kendisini karşılayanlara teşekkür eden Özkan, vatandaşın hizmete ulaşması noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşların birlikte hareket edeceklerine, vatandaşın refahının yükseltilmesi noktasında projeleri yapacaklarına ve takibini sürdüreceklerini söyledi.
Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN /MANİSA,
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