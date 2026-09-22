Manisa Turgutlu’daki saldırı sonrası TİP Genel Başkanı Erkan Baş istifa çağrısı yaptı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Her defasında uyarılarımız bir kulağından girip öbür kulağından çıkan bu iktidarın, yaşanan bir başka vahşetin ardından dökeceği timsah gözyaşlarına karnımız tok. Bu kaçıncı? Yitip giden evlatlarımızın, hiçbirinin yüreğini bile sızlatmadığına eminim" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baş, şunları kaydetti:

"Her defasında uyarılarımız bir kulağından girip öbür kulağından çıkan bu iktidarın, yaşanan bir başka vahşetin ardından dökeceği timsah gözyaşlarına karnımız tok. Bu kaçıncı? Yitip giden evlatlarımızın, hiçbirinin yüreğini bile sızlatmadığına eminim. Bunun adı beceriksizlik değil, iktidar politikasıdır. Eğer memleketi zerre kadar seviyorsanız hemen şimdi istifa edin."

Kaynak: ANKA