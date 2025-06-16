Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
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Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
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Elektrik akımına kapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in yerine Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.

Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine gelen yeni belediye başkanı belli oldu. Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu oldu.

AK PARTİ ADAY ÇIKARMADI

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

BESİM DUTLULU KİMDİR?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle aynı mesleği seçen Dutlulu'nun annesi ve babası da eczacıdır. Babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

İlköğrenimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu, ortaöğretim ve lise eğitimini İzmir'de yatılı olarak aldı. Lise sonrası eğitim hayatına Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesine ait eczaneyi devralarak mesleki yaşamına Akhisar'da başladı.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Besim Dutlulu, yaklaşık on yıl boyunca Manisa Eczacı Odası Akhisar İlçe Temsilciliği görevini yürüttü. 24 Ekim 2018'de, 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için CHP'den Akhisar Belediye Başkan aday adaylığını ilan etti. Bu süreçte ilçe temsilciliği görevinden istifa etti.

CHP'nin Akhisar'daki aday adaylarının çok olması nedeniyle 2 Aralık 2018'de eğilim yoklaması yapıldı. Altı aday adayı arasında gerçekleşen oylamada en çok desteği alan Dutlulu, partisi tarafından belediye başkan adayı olarak belirlendi. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde, Millet İttifakı'nın adayı olarak yarışan Besim Dutlulu, yüzde 55,41 oy oranı (61.001 oy) ile Akhisar Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Akhisar'daki birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekte aktif olarak görev alan Dutlulu, aynı zamanda eczacılık sektörüne yönelik işbirliği kuruluşları olan EDAK, ÇEKOP ve FARMAKOOP'un da üyesidir.

2005 yılında Özge Dutlulu ile evlenen Dutlulu'nun Ege ve Simge adında ikiz çocukları vardır.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Vatana millete hayırlı olsun der Ferdi başkana bir kez daha rahmet dilerim.

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Haber Yorumlarıİbrahim Uzun:

hayırlı olsun inşallah

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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah

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