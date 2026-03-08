Haberler

Manisa'da korkutan deprem

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'den de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 13.10'da merkez üssü Manisa'nın Turgutlu ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 5,49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Manisa'nın yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

