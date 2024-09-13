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Okul Müdürüne Silahlı Saldırı Girişimi: Velinin Tabancası Tutukluk Yaptı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sınıf tekrarı yapan öğrencisinin velisi Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'e silah doğrulttu. Ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle müdür ölümden döndü. Olay, okul önünde gerçekleşti ve güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Müdüre silah doğrultan öğrenci velisinin tabancası tutukluluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde oğlu sınıf tekrarı yapan öğrenci velisi Sait Tan, okul dışına çağırdığı okul müdürü Mustafa Örnek'e, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Öğrenci velisinin silahı şans eseri tutukluluk yaparken, okul müdürü olayı yara almadan atlattı.

Olay, 11 Eylül Salı günü 17.05 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 6'ncı sınıfa giden çocuğu A.T.'nin sınıf tekrarı yapmasına kızan Sait Tan, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran Sait Tan, müdürün aşağıya inmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan Sait Tan'ın silahı tutukluk yaptı. Ardından tekrardan yere deneyen Sait Tan'ın silahı tekrardan tutukluluk yaptı. Bir süre otomobilde oturan Sait Tan, okul önünde bir el ateş ettikten sonra okul önünden uzaklaştı.

Okul müdürü Örnek, ilk denemede silahın tutukluk yapmasıyla ölümden şans eseri yara almadan kurtuldu.Emniyet ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan silahlı saldırı girişimi okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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