Manisa haber! Selendi'de ders zili çaldı
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Manisa haber: ??????? Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 bin 56 öğrenci için ders zili çaldı.
??????? Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 bin 56 öğrenci için ders zili çaldı.
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Atatürk İlkokulunda tören düzenlendi.
İlk ders zilini Kaymakam Halil İbrahim Okumuş çaldı.
Okumu, öğrenci, öğretmen ve ailelerin heyecanlı olduğunu belirterek, "Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımanın, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın en temel şartı hiç kuşkusuz eğitimdir." dedi.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel