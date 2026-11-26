Manisa Gördes'te kestiği ağacın altında kalan 74 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde 74 yaşındaki bir kişi, kendisine ait arazide kestiği ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Beğel Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Peker (74) kendisine ait arazide kestiği ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA