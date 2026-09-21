Manisa Demirci'de Ali Rıza İşçi, geri dönüşümle çocuklara tel araba yapıyor

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yaşayan Ali Rıza İşçi (69), evinde kurduğu küçük atölyede çocuklar için nostaljik tel arabalar yapıyor.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Ali Rıza İşçi, tamamen geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı oyuncakları çocuklara hediye ederek hem onları dijital bağımlılıktan uzaklaştırıyor hem de geleneksel bir kültürü yaşatıyor. Eski bir otobüs şoförünün oğlu olan İşçi, Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde sürdürdüğü çalışmalarla mahallelinin takdirini topluyor. Üretim sürecinde tamamen el emeğine ve geri dönüşüme odaklanan İşçi, sanayiden topladığı kullanılmayan eski rulmanları temizliyor, arabanın iskeletini inşaat teliyle örüyor. Süslemelerde ise reklamcılardan temin ettiği renkli fosfor yapıştırıcıları kullanan İşçi, göz kararı ve geçmişteki otobüs hatıralarından ilham alarak kamyon, traktör, minibüs ve otomobil modelleri inşa ediyor.

'ÇOCUKLUĞUMU TEKRAR YAŞIYORUM'

18 yaşından beri çocuklarla kurduğu güçlü bağ nedeniyle çevresinde 'Dede' lakabıyla anılan İşçi, 17 yaşında başladığı ve 52 yıldır sürdürdüğü futbol antrenörlüğü kariyeriyle de gençleri geleceğe hazırlıyor. Çocukluğundaki eksiklikleri torunları ve mahalle çocukları için kapattığını belirten Ali Rıza İşçi, "Bu tel araba yapma merakım babamın otobüsçü olmasıyla başladı. Çocukluğumuzda tel araba yapmak bizim için bir yarıştı ancak o zamanlar malzeme bulmak zordu. Bu işi hem çocukluğumda kalan bir ukdeyi kapatmak hem de torunlarımızın teknoloji bağımlılığından uzak durmasını sağlamak için seçtim. Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum; çocukluğumu tekrar yaşıyorum" dedi.

Araba üretim sürecinin inceliklerine de değinen İşçi, tekerleklerin dayanıklılığına özellikle dikkat çektiğini vurguladı. Sanayi içerisinde halkaları kaynatarak sağlamlaştırılmış tekerlekler yaptırdığını söyleyen İşçi, üst kısmı ve şaseyi kendi projesine göre evde ördüğünü, dışarıdaki araçların aksesuar ve yürüyüş tarzlarını inceleyerek kendini geliştirdiğini kaydetti.

Kamyon, otobüs, traktör ve TIR gibi pek çok farklı model üreten İşçi, çocuklara kalıcı ve güzel eserler bırakmak istediğini belirtip, "Ölmeden inşallah Allah bu günleri gösterirse çocuklarımıza daha iyi eserler bırakmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı