Haberler

Manisa’da Minibüs Kazasında Can Kaybı 2’ye Yükseldi

Manisa’da Minibüs Kazasında Can Kaybı 2’ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada ilk olarak Asım Girgeç hayatını kaybetti, yaralılardan Ramazan Tutar da hastanede öldü. Kazada 10 kişi yaralanırken, kapalı kasa minibüs sürücüsü tutuklandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada Asım Girgeç'in (75) ardından yaralılardan Ramazan Tutar da hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa yönüne dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı. Sol tarafında büyük hasar oluşan özel halk minibüsündeki Asım Girgeç, hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Girgeç'in cenazesi de inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza kameraya yansıdı. Özel halk minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışma anı ve minibüsteki yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asım Girgeç, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde bugün toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ramazan Tutar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 10 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi

Beklediği haber geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!

Bodrum yerine Bayburt: Hakan Çalhanoğlu’ndan köy tatili!
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi
Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı