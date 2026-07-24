Manisa’da Minibüs Kazasında Can Kaybı 2’ye Yükseldi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada Asım Girgeç'in (75) ardından yaralılardan Ramazan Tutar da hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa yönüne dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı. Sol tarafında büyük hasar oluşan özel halk minibüsündeki Asım Girgeç, hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Girgeç'in cenazesi de inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza kameraya yansıdı. Özel halk minibüsünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde çarpışma anı ve minibüsteki yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asım Girgeç, Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde bugün toprağa verildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Ramazan Tutar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 10 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı