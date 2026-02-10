Haberler

Ak Partili Baybatur: "Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi Manisa'da Devam Edecek, Yüksek Hızlı Tren Manisa'dan da Geçecek"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin Manisa'dan geçeceğini ve ayrıca şehir merkezindeki yük taşımacılığının şehir dışına alınacağını duyurdu.

(ANKARA) - Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Ankara– İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi Manisa'da devam edecek, yüksek hızlı tren Manisa'dan da geçecek. Öte yandan, şehir merkezindeki yük ve tehlikeli madde taşımacılığını şehir dışına alacak Manisa Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ayrı bir hat olarak planlanacak" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara-İzmir arasında yapılan Yüksek Hızlı Tren projesinin Manisa'dan da geçeceğini duyurdu. Baybatur, şu açıklamayı yaptı:

"Manisa'mız için önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Ankara–İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi Manisa'da devam edecek, yüksek hızlı tren Manisa'dan da geçecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu konu netliğe kavuştu. Öte yandan, şehir merkezindeki yük ve tehlikeli madde taşımacılığını şehir dışına alacak Manisa Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ayrı bir hat olarak planlanacak. Böylece hem Manisa merkezine YHT erişimi sağlanacak hem de daha güvenli ve hızlı bir ulaşım altyapısı kurulacak. Manisa'mız için çalışmaya, takip etmeye ve sonuç almaya devam ediyoruz…"

